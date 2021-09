Fête de la science 2021 Relais Nature du Parc de la Deûle, 2 octobre 2021, Santes.

Pour les 30 ans de la Fête de la science, l’Université de Lille souhaite particulièrement mettre en valeur la recherche de ses doctorants. Ils proposeront, aux côtés d’autres chercheurs, des ateliers aux thématiques variées, des sciences exactes aux sciences humaines et sociales. un parcours scientifique intitulé « De découvertes en émotions : le parcours de la recherche ». Composé d’ateliers scientifiques, ludiques et pédagogiques, il sera implanté en deux lieux différents : • **Du 2 au 5 octobre**, au Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes, • **Du 7 au 10 octobre,** au Musée d’histoire naturelle de Lille. Les ateliers proposés présentent des sujets actuels de recherche et ont été construits par des chercheurs des unités de recherche de l’Université de Lille. Cet évènement est l’occasion pour les jeunes et leurs enseignants de rencontrer directement des chercheurs et de dialoguer avec eux sur des sujets de recherche ayant un fort impact sociétal. Retrouvez la programmation ici : [[https://bit.ly/3jSSW8u](https://bit.ly/3jSSW8u)](https://bit.ly/3jSSW8u) Relais Nature du Parc de la Deûle: Visite libre « grand public » : samedi 2 et dimanche 3 octobre, 14 h -18 h Accueil des groupes scolaires : lundi 4 et mardi 5 octobre, 9 h – 16 h 30 Musée d’histoire naturelle de Lille : Accueil des groupes scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 octobre, 9 h 30 – 16 h 40 Visite libre « grand public » : samedi 9 et dimanche 10 octobre, 14 h – 18 h Il est nécessaire de réserver pour les scolaires via le document à télécharger sur le site internet L’accès à l’événement nécessite la présentation d’un pass sanitaire pour toutes les personnes de 12 ans et plus.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T09:00:00 2021-10-04T16:30:00;2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T16:30:00