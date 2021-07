Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat LORIOL DU COMTAT, Vaucluse Fête de la Saint Pierre Loriol-du-Comtat Loriol-du-Comtat Catégories d’évènement: LORIOL DU COMTAT

Vaucluse

Fête de la Saint Pierre Loriol-du-Comtat, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Loriol-du-Comtat.
2021-07-30 – 2021-08-02

Loriol-du-Comtat Vaucluse
Loriol du Comtat fête la Saint Pierre au grand bonheur des petits et des grands. Manèges et groupes musicaux, animeront le village.
+33 4 90 12 91 10
dernière mise à jour : 2021-07-17

