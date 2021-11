Droué Droué Droué, Loir-et-Cher Fête de la Saint-Nicolas à Droué Droué Droué Catégories d’évènement: Droué

Loir-et-Cher

Fête de la Saint-Nicolas à Droué Droué, 5 décembre 2021, Droué. Fête de la Saint-Nicolas à Droué Droué

2021-12-05 06:00:00 06:00:00 – 2021-12-05

Droué Loir-et-Cher Droué Fête de la Saint-Nicolas à Droué, brocante dans les rues. Tout le week-end : fête foraine sur la Place de la République, ainsi que le marché de Noël avec produits et artisanat local dans la salle de l’Espace Socio-Culturel. C’est parti pour un dimanche féerique… +33 2 54 80 50 39 Fête de la Saint-Nicolas à Droué, brocante dans les rues. Tout le week-end : fête foraine sur la Place de la République, ainsi que le marché de Noël avec produits et artisanat local dans la salle de l’Espace Socio-Culturel. Pixabay

Droué

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Droué, Loir-et-Cher Autres Lieu Droué Adresse Ville Droué lieuville Droué