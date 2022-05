Fête de la Saint-Jean Dompierre, 11 juin 2022, Dompierre.

Fête de la Saint-Jean Dompierre

2022-06-11 – 2022-06-12

Dompierre Orne

Tout le week-end fête foraine, buvette et grillés.

Le samedi, toute la journée Enduro kid, de 8h à 13h déjeuner aux tripes, à 14h concours de pétanque et à partir de 19h30 plateau repas.

La soirée sera animée par Laurenza an co.

Le dimanche, toute la journée courses de motos sur prairie et à partir de 12h repas de la petite oie.

Adulte : 18 euros.

Enfant : 8 euros.

Dompierre

