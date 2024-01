Festival Les Extraverties Saint-Philbert-sur-Orne, jeudi 9 mai 2024.

Festival Les Extraverties Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-09

fin : 2024-05-11

Week-end de l’ascension – Les 9, 10 et 11 mai, le festival les ExtraVerties revient à la Roche d’Oëtre (le 9) et à Pont-d’Ouilly (les 10 et 11 mai) – deux sites emblématiques de la Suisse Normande.

Ce rendez-vous devenu incontournable dans la région vous fait découvrir plus de 30 activités de pleine nature (rando, canoë, escalade, VTT, tir à l’arc…) et met en valeur les circuits courts avec un écovillage accueillant de nombreux producteurs locaux. La « Nature » est le « cœur » de la manifestation.

Les Extraverties, c’est aussi l’occasion, pour les plus courageux, de se lancer sur de grandes attractions à sensation forte comme les tyroliennes géantes ou le saut en chute libre.

Impossible de s’ennuyer pendant ces 3 jours de fête, ponctués de spectacles pour toute la famille et de concerts gratuits. A chacun, son activité, son divertissement, à coup sûr, petits et grands trouveront leur bonheur lors de cette escapade fun et festive au cœur de la Suisse Normande.

Site de La Roche d’Oëtre le 9 puis Pont d’Ouilly les 10 et 11

Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie



L’événement Festival Les Extraverties Saint-Philbert-sur-Orne a été mis à jour le 2024-01-15 par Flers agglo