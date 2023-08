Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais – « Le Bal » Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche, 10 mai 2024, Rémalard en Perche.

Rémalard en Perche,Orne

« Le Bal » de Ettore Scola avec Etienne Guichard, Régis Bouquet, Francesco de Rosa.

Lentement, des femmes investissent une salle de bal. Suivent les hommes. Puis, au fil de la musique, l’histoire de France défile, les époques se succèdent, toujours dans le même lieu jusqu’à l’époque contemporaine.

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard..

2024-05-10 20:30:00 fin : 2024-05-10 . .

Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie



« Le Bal » by Ettore Scola with Etienne Guichard, Régis Bouquet, Francesco de Rosa.

Slowly, women enter a ballroom. Men follow. Then, as the music plays, the history of France unfolds, with one era following another, always in the same place, right up to the present day.

Practical: at Espace Octave Mirbeau, Place du Champ de Foire, Rémalard.

« Le Bal » de Ettore Scola con Etienne Guichard, Régis Bouquet, Francesco de Rosa.

Lentamente, las mujeres entran en un salón de baile. Los hombres les siguen. A continuación, mientras suena la música, se desarrolla la historia de Francia, una época tras otra, siempre en el mismo lugar, hasta nuestros días.

Práctico: en el Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire de Rémalard.

« Le Bal » von Ettore Scola mit Etienne Guichard, Régis Bouquet, Francesco de Rosa.

Langsam erobern einige Frauen einen Ballsaal. Es folgen die Männer. Dann zieht im Laufe der Musik die Geschichte Frankreichs vorbei, die Epochen folgen aufeinander, immer am selben Ort bis in die Gegenwart.

Praktische Informationen: im Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire in Rémalard.

Mise à jour le 2023-08-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme