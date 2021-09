Plabennec Marcel Bouguen,centre-ville de Plabennec Finistère, Plabennec Fête de la pomme à Plabennec Marcel Bouguen,centre-ville de Plabennec Plabennec Catégories d’évènement: Finistère

Plabennec

Fête de la pomme à Plabennec Marcel Bouguen,centre-ville de Plabennec, 17 octobre 2021, Plabennec. Fête de la pomme à Plabennec

Marcel Bouguen, centre-ville de Plabennec, le dimanche 17 octobre à 10:00

La fête de la pomme se déroulera le dimanche 17 octobre 2020 dans la salle Marcel Bouguen et en extérieur près de la salle à Plabennec de 10h à 18h En raison des conditions sanitaires le pass sanitaire sera demandé et le port du masque sera obligatoire pour entrer sur le site. Dans la salle Marcel Bouguen sera proposée: Une exposition de différentes variéts de pommes à couteau du verger conservatoire et de quelques pommes à cidre. Une vente de pommes Bio du verger de Locmaria. Une vente de cidre et de jus de pommes. Des panneaux descriptifs des techniques fruitières. Un stand de greffage et de renseignements techniques Un stand d’identification de pommes Une exposition de champignons L’entrée à la fête est de 2€. Dans les Barnums extérieurs différents exposants: Pépinièriste: Pépinière des légendes Vannerie Vente de miel Expositions de nichoirs Vente de pain Bio Vente de sacs Stand curcubitacées Bibliographie [https://avalouplabenneg.bzh/programme/fete-de-la-pomme.html](https://avalouplabenneg.bzh/programme/fete-de-la-pomme.html) Exposition, vent, identification, stage de greffage, exposition de champignons… Marcel Bouguen,centre-ville de Plabennec Plabenneg Plabennec Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plabennec Autres Lieu Marcel Bouguen,centre-ville de Plabennec Adresse Plabenneg Ville Plabennec lieuville Marcel Bouguen,centre-ville de Plabennec Plabennec