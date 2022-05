Fête de la nature : Visite de l’écolieu Loubieng Loubieng Catégories d’évènement: Loubieng

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la nature : Visite de l'écolieu, 18 mai 2022, Loubieng.
L'Arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes

2022-05-18 – 2022-05-18 L’Arbre et la Pirogue 95 route des Crêtes

EUR 0
Venez découvrir le projet d'écolieu ainsi que la forêt jardin. Explication du projet. Visite de la maison bioclimatique construite lors d'un chantier participatif. La maison est faite en bois, en paille et enduite de terre.

