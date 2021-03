Villeton Villeton Lot-et-Garonne, Villeton Fête de la Nature Villeton Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeton

Fête de la Nature, 21 mai 2021-21 mai 2021, Villeton. Fête de la Nature 2021-05-21 07:30:00 – 2021-05-21 11:00:00 Réserve Naturelle de l’étang de Mazière Chemin du Barrat

Villeton Lot-et-Garonne Villeton Fête de la Nature. Les oiseaux au printemps, chants et comportements.

-Réservation obligatoire. Le nombre de places est limité pour un meilleur confort et une meilleure découverte. Bottes obligatoires. +33 5 53 88 02 57 Fête de la Nature. Les oiseaux au printemps, chants et comportements.

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeton Autres Lieu Villeton Adresse Réserve Naturelle de l'étang de Mazière Chemin du Barrat Ville Villeton