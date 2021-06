Tartas Tartas Landes, Tartas Fête de la nature et des traditions Tartas Tartas Catégories d’évènement: Landes

Tartas

Fête de la nature et des traditions Tartas, 27 juin 2021-27 juin 2021, Tartas. Fête de la nature et des traditions 2021-06-27 13:00:00 – 2021-06-27 19:00:00 Lieu-dit Cosme 1138 route de Pontonx

Tartas Landes Animations pour petits et grands – Grands jeux anciens en bois

– Poésie

– Pêche aux canards

– Fabrication de nichoirs

– Peinture expression libre

– LandArt

– création d’un tipi

– Troc aux plantes/graines

– Gemmage de pins

– Sonothérapie

– Compostage et lombriculture

– Promenade en calèche Buvette : boissons, glaces et gâteaux « maison » Grand parking Animations pour petits et grands – Grands jeux anciens en bois

– Poésie

– Pêche aux canards

– Fabrication de nichoirs

– Peinture expression libre

– LandArt

– création d’un tipi

– Troc aux plantes/graines

– Gemmage de pins

– Sonothérapie

– Compostage et lombriculture

– Promenade en calèche Buvette : boissons, glaces et gâteaux « maison » Grand parking Animations pour petits et grands – Grands jeux anciens en bois

– Poésie

– Pêche aux canards

– Fabrication de nichoirs

– Peinture expression libre

– LandArt

– création d’un tipi

– Troc aux plantes/graines

– Gemmage de pins

– Sonothérapie

– Compostage et lombriculture

– Promenade en calèche Buvette : boissons, glaces et gâteaux « maison » Grand parking Animations pour petits et grands – Grands jeux anciens en bois

– Poésie

– Pêche aux canards

– Fabrication de nichoirs

– Peinture expression libre

– LandArt

– création d’un tipi

– Troc aux plantes/graines

– Gemmage de pins

– Sonothérapie

– Compostage et lombriculture

– Promenade en calèche Buvette : boissons, glaces et gâteaux « maison » Grand parking Ferme de vincent

Détails Catégories d’évènement: Landes, Tartas Étiquettes évènement : Autres Lieu Tartas Adresse Lieu-dit Cosme 1138 route de Pontonx Ville Tartas lieuville 43.82033#-0.87798