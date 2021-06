Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux 76460, Saint-Valery-en-Caux Fête de la musique Saint-Valery-en-Caux Saint-Valery-en-Caux Catégories d’évènement: 76460

Saint-Valery-en-Caux

Fête de la musique Saint-Valery-en-Caux, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Valery-en-Caux. Fête de la musique 2021-06-19 – 2021-06-19 Quai d’Aval Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux 76460 Programme de la fête de la musique :

> 14h à la résidence Lopofa puis 15h15 à la résidence du Bois : carte blanche à BTP (les Brailleurs de Tubes Populaires)

> 15h30 scène ouverte aux musiciens amateurs à la médiathèque

> 16h30 : White Velvet au parc des tennis d’Etennemare

> 18 h à la maison Henri IV : Concert de Nicolas Noël

> 20h30 , place de la chapelle : Mr. Speaker Fins des animations à 22h, couvre-feu à 23h Programme de la fête de la musique :

> 14h à la résidence Lopofa puis 15h15 à la résidence du Bois : carte blanche à BTP (les Brailleurs de Tubes Populaires)

> 15h30 scène ouverte aux musiciens amateurs à la médiathèque

> 16h30 : White Velvet au… Programme de la fête de la musique :

> 14h à la résidence Lopofa puis 15h15 à la résidence du Bois : carte blanche à BTP (les Brailleurs de Tubes Populaires)

> 15h30 scène ouverte aux musiciens amateurs à la médiathèque

> 16h30 : White Velvet au… Programme de la fête de la musique :

> 14h à la résidence Lopofa puis 15h15 à la résidence du Bois : carte blanche à BTP (les Brailleurs de Tubes Populaires)

> 15h30 scène ouverte aux musiciens amateurs à la médiathèque

> 16h30 : White Velvet au parc des tennis d’Etennemare

> 18 h à la maison Henri IV : Concert de Nicolas Noël

> 20h30 , place de la chapelle : Mr. Speaker Fins des animations à 22h, couvre-feu à 23h

Détails Catégories d’évènement: 76460, Saint-Valery-en-Caux Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Valery-en-Caux Adresse Quai d'Aval Maison Henri IV Ville Saint-Valery-en-Caux lieuville 49.86904#0.71079