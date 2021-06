Fête de la musique place de la Mairie Place de la Mairie, 21 juin 2021-21 juin 2021, Issy-les-Moulineaux.

Place de la Mairie, le lundi 21 juin à 17:00

Le grand événement international qu’est devenue la [**Fête de la musique**](https://fetedelamusique.culture.gouv.fr/) chaque année depuis plus d’un quart de siècle n’a pu avoir lieu en 2020 en raison des contraintes sanitaires. Cette année, The show must go one ! ### Fête de la musique, scène place de la Mairie lundi 21 juin 2021 de 17h à 22h **Retrouvez sur scène avec Le Réacteur :** ### à 17h Chloé Breit [[https://www.youtube.com/watch?v=nIt6s9NgNV0](https://www.youtube.com/watch?v=nIt6s9NgNV0)](https://www.youtube.com/watch?v=nIt6s9NgNV0) ### à 18h Dinosaure ! [https://fb.watch/69VhNo-c2O/](https://fb.watch/69VhNo-c2O/) ### à 19h Lavomatic ### [https://youtu.be/Vy4GqkW7YsE](https://youtu.be/Vy4GqkW7YsE) ### à 20h MontparnassE [[https://www.youtube.com/watch?v=X0xi8yBBPmg](https://www.youtube.com/watch?v=X0xi8yBBPmg)](https://www.youtube.com/watch?v=X0xi8yBBPmg) ### à 21h Soul Time [[https://www.youtube.com/watch?v=jJGQPSfJDGc](https://www.youtube.com/watch?v=jJGQPSfJDGc)](https://www.youtube.com/watch?v=jJGQPSfJDGc) L’édition 2021 de la Fête de la musique, particulièrement complexe à organiser, devra être adaptée à la situation sanitaire actuelle, afin de préserver la sécurité de toutes et de tous, tout en s’inscrivant dans la démarche de reprise des activités culturelles. Conformément aux recommandations du Minsitère de la Culture l’événement aura lieu **dans l’espace public, assis en plein air, dans le respect des règles de distanciation et avec une jauge d’accueil limitée**.

