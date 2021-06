Paris Notre-Dame du Bon Conseil Paris Fête de la Musique Notre-Dame du Bon Conseil Paris Catégorie d’évènement: Paris

Notre-Dame du Bon Conseil, le lundi 21 juin à 20:00

Comme il y a deux ans, nous vous proposons de profiter de la fête de la musique pour vivre un moment joyeux et fraternel. Au programme : musique, chants, convivialité. Vous avez un talent musical ? Vous jouez d’un instrument ? N’hésitez pas à vous faire connaître au Père Franck. Au programme : musique, chants, convivialité Notre-Dame du Bon Conseil 140 rue de Clignancourt, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T20:00:00 2021-06-21T22:00:00

