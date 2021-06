Fête de la Musique « Musique Militaire de Toulouse » Figeac, 21 juin 2021-21 juin 2021, Figeac.

Fête de la Musique « Musique Militaire de Toulouse » 2021-06-21 18:00:00 – 2021-06-21

Figeac Lot

2 concerts de 45mn chacun (le 1er à 18h et le 2nd à 19h avec en entracte de 15mn entre les 2). Les personnes souhaitant assister à l’un de ces concerts doivent s’inscrire auprès de l’Office du tourisme de Figeac ( les inscriptions se feront à partir du mercredi 16 juin)

Le concert sera sous le thème du jazz Nouvelle Orléans dont le programme avec le programme suivant :

Down by the Riverside

Royal garden blues

St James infirmery

Hello Dolly

That’s a plenty

Lazy river

The Sheik of araby

Basin street blues

Bill Bailey

Rock a bye your baby

Everybody loves my baby

Les jardins de la sous-préfecture de Figeac accueillerons le 21 juin à compter de 18h la musique militaire de Toulouse qui figure parmi les 6 formations musicales militaires professionnelles de l’armée de terre dans sa formation Combo jazz

Le combo est un ensemble de jazz de 7 musiciens: 2 saxophones, une trompette, un trombone, un piano, une contrebasse et une batterie.

+33 5 65 34 06 25

@musique militaire de Toulouse