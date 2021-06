Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Loire, Montrond-les-Bains Fête de la musique Montrond-les-Bains Montrond-les-Bains Catégories d’évènement: Loire

Montrond-les-Bains

Fête de la musique Montrond-les-Bains, 26 juin 2021-26 juin 2021, Montrond-les-Bains. Fête de la musique 2021-06-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-26 22:30:00 22:30:00

Montrond-les-Bains Loire Plus de 60 musiciens animeront les rues de Montrond les Bains. Venez chanter, danser en accompagnant nos artistes débutants et confirmés.

Sur le podium place de la République. c.roussat@hotmail.fr +33 6 50 65 74 14 Plus de 60 musiciens animeront les rues de Montrond les Bains. Venez chanter, danser en accompagnant nos artistes débutants et confirmés.

Sur le podium place de la République.

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montrond-les-Bains Étiquettes évènement : Autres Lieu Montrond-les-Bains Adresse Ville Montrond-les-Bains lieuville 45.64259#4.22858