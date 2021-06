Fête de la musique Le Temple-sur-Lot, 18 juin 2021-18 juin 2021, Le Temple-sur-Lot.

Fête de la musique 2021-06-18 19:00:00 – 2021-06-18 23:00:00

Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne Le Temple-sur-Lot

Fête de la musique à Le Temple-sur-Lot.

Au programme : chansons françaises – pop/rock avec le groupe « The Southwind ».

Restauration sur place : Pizza Maggy, Phico Manif et Pizza Jack.

Gestes barrières et port du masque obligatoires.

+33 5 53 01 08 04

