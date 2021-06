Fête de la Musique Gujan-Mestras, 21 juin 2021-21 juin 2021, Gujan-Mestras.

Fête de la Musique 2021-06-21 – 2021-06-21

Gujan-Mestras Gironde Gujan-Mestras

19h30 : Le Grand Bal.

Venez passer avec LE GRAND BAL « Un dimanche au bord de l’eau », danser « La java bleue ». Brel, Mistinguett ou Joe Dassin croisent les pas des Daft Punk, d’Amy Winehouse ou des Black Keys et vous embarquent dans une guinguette à la fois rétro et moderne, joyeuse et nostalgique.

Rock, Swing, ou Tango côtoient valse et java. Contrebasse, batterie, guitare solo et saxophone portent avec vigueur le chant et l’accordéon dans cette viré

21h : Duende

« Hasta la muerte » …en 4 mots salsa, électrique, reggae, latino. Ni le soleil ni la mort ne se rergardent en face. C’est pourtant ce que clame Duende, qui faisant fi des aléas de la vie, nous invite à danser hasta la muerte ! (jusqu’à la mort en espagnol).

+33 5 57 52 59 31

Mairie de Gujan-Mestras