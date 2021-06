Lorris Ferme de Lorris Lorris Fête de la musique Ferme de Lorris Lorris Catégorie d’évènement: Lorris

Fête de la musique

Ferme de Lorris, le dimanche 20 juin à 11:00

Fête de la musique à la Ferme de Lorris. Au programme : animation animalière avec la Compagnie Dog Trainer (troupeau d’oies, chiens et comédiens), ateliers d’arts plastiques, structures gonflables, exposants et producteurs locaux. Concert à 19h30 avec le Quartet Florent Gateau. Buvette et food-truck non stop. Concert à 19h30. Fête de la musique Ferme de Lorris Route de la Grange des Champs, Lorris Lorris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T11:00:00 2021-06-20T22:30:00

Ferme de Lorris
Route de la Grange des Champs, Lorris