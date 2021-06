Paris Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Fête de la musique Église Saint-Pierre de Montrouge Paris Catégorie d’évènement: Paris

le lundi 21 juin à 20:30

Par la chorale paroissiale ChorAlesia et l’ensemble vocal Classic’n Swing le lundi 21 juin à 20h30 à l’église. Concert de musique sacrée en forme d’action de grâce et sur le thème de l’Espérance. Église Saint-Pierre de Montrouge 82 avenue du Général-Leclerc, Paris Paris Paris

2021-06-21T20:30:00 2021-06-21T22:30:00

