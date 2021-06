Cadenet Cadenet Cadenet, Vaucluse Fête de la Musique de Cadenet Cadenet Cadenet Catégories d’évènement: Cadenet

Cadenet Vaucluse Cadenet Vaucluse La fête de la musique de Cadenet aura bien lieu lundi 21 juin prochain !



Vous pourrez apprécier du jazz, du rock, de la variété et de la musique tzigane sur l’une des nombreuses terrasses des cafés et restaurants. serviceculturel@mairie-cadenet.fr +33 7 60 53 34 16 https://www.mairie-cadenet.fr/ La fête de la musique de Cadenet aura bien lieu lundi 21 juin prochain !



