Fête de la Musique 2021-06-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-06-21 23:00:00 23:00:00

Chazelles-sur-Lyon Loire Chazelles-sur-Lyon Scène ouverte, les talents de chez nous. Inscription obligatoire. Respect des gestes barrières. Terrasses des bars ouvertes. mjcchazelles@gmail.com +33 4 77 54 29 21 http://mjcchazelles.com/ Scène ouverte, les talents de chez nous. Inscription obligatoire. Respect des gestes barrières. Terrasses des bars ouvertes.

