La musique résonnera à Albi d’une façon très particulière cette année grâce à plusieurs déambulations musicales, en centre-ville, proposées par des artistes et des groupes locaux. Formations qui déambuleront dans les rues (principalement, rue Mariès, rue Sainte Cécile, rue de l’hôtel de ville, esplanade des Cordeliers, place Sainte Cécile, Vigan) le 21 juin de 18h30 à 22h30. – Macadam Piano: déambulation d’un piano 1/4 de queue sur moteur électrique en compagnie d’une violoncelliste (2 musiciens) – Bourbon Band Brothers: Jazz new orléans (6 musiciens) – Du vent dans les cordes: musique classique (4 musiciens) – Groupe Latitudes: quatuor de flûtes – Quatuor Akilone: quatuor à cordes – Cuivres de joie: 3 musiciens – Groupe Blocodaqui: percussions brésiliennes (30 musiciens) – Brigade du cuivre: (6 musiciens)

