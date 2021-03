Bischwiller Bischwiller Bas-Rhin, Bischwiller Fête de la musique Bischwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Fête de la musique, 20 juin 2021-20 juin 2021, Bischwiller. Fête de la musique 2021-06-20 18:00:00 – 2021-06-20 23:00:00

Bischwiller Bas-Rhin 0 EUR Prenez de l’avance sur les autres en venant dès le 20 juin au soir à la Fête de la musique de Bischwiller.

Pour animer les rues et places de la ville, des associations locales de musiques (Orchestre d’Harmonie, Ecole Municipale de Musique et Sistema Alsace) vous proposeront leurs meilleurs morceaux.

En complément, des groupes musicaux aux styles variés permettront à chacun d’y trouver son bonheur musical.

Possibilité de petite restauration sur place.

