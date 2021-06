Mios Mios Gironde, Mios Fête de la musique à Mios Mios Mios Catégories d’évènement: Gironde

Fête de la musique à Mios Mios, 21 juin 2021-21 juin 2021, Mios. Fête de la musique à Mios 2021-06-21 – 2021-06-21 Guinguette Chez Po’potes Allée de la Plage

A l'occasion de la fête de la musique, 2 concerts (Les Nouchettes m'amusent et EchOo) qui auront lieu à la Guinguette de Mios , dans le Parc Birabeille. Le public pourra venir se restaurer sur place ou bien simplement voir les concerts. Dans le respect des gestes barrières bien évidemment. Rendez-vous donc le 21 juin à la Guinguette à partir de 19h. +33 9 83 81 66 46

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mios Étiquettes évènement : Autres Lieu Mios Adresse Guinguette Chez Po'potes Allée de la Plage Ville Mios lieuville 44.60567#-0.9412