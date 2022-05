Fête de la Micro-Folie au Tcho Café Beauvais, 28 mai 2022, Beauvais.

Fête de la Micro-Folie au Tcho Café Beauvais

2022-05-28 – 2022-05-28

Beauvais Oise

Le Tcho Café vous invite à fêter la première année d’existence de la Micro Folie de l’Oise et les 11 ans du Tcho Café le samedi 28 mai 2022, à Beauvais dans le quartier Saint Jean.

En partenariat avec La Villette et porté par l’association Ricochets, qui met déjà en œuvre le Café des Enfants Tcho Café ainsi qu’un Lieu d’Accueil Enfant Parent appelé Les Cabanes, La Micro Folie, musée d’un genre nouveau, entièrement numérique, a ouvert ses portes dans le nouveau local de l’association mis à disposition par la ville de Beauvais.

Cette toute nouvelle combinaison Tcho Café / Micro-Folie est à découvrir le samedi 28 mai, à l’occasion d’une journée festive et gratuite qui propose une exposition interactive, des concerts, des jeux et des activités artistiques pour les familles.

L’association Ricochets

L’association Ricochets fête ses 11 ans en 2022 et elle entend continuer de grandir tout en pérennisant ses actions. D’abord itinérant dans les différents quartiers de Beauvais, le Tcho Café a posé ses valises en 2013 dans le quartier Saint Jean. Sous l’impulsion de son inventive et énergique fondatrice, Isabelle Hasenmeyer, il est devenu rapidement un acteur majeur, reconnu pour son travail de soutien à la parentalité, d’innovation pédagogique et de mixité sociale. Aujourd’hui, l’association compte 5 salariés et 3 jeunes engagés en service civique.

Le programme de l’événement

En continu : brocante des habitants, jeux avec la Ludo Planète, activités manuelles du Tcho Café, visites accompagnées de la Micro-Folie, exposition des enfants, sets de DJ du club MAO de l’ASCA, concert des enfants du groupe Demos.

16h30 : concert “La boum des Boumboxers” adapté aux enfants de 2 à 11 ans

Plus d’infos sur les activités de l’association Ricochets sur www.tcho-cafe.com

contact@tcho-cafe.com +33 7 81 83 54 27 https://www.tcho-cafe.com/

Tcho Café

Beauvais

