Fête de la Mer Saint-Jean-de-Luz, 7 août 2022, Saint-Jean-de-Luz.

Fête de la Mer Saint-Jean-de-Luz

2022-08-07 – 2022-08-07

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Les villes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure fêtent la mer le samedi 6 et le dimanche 7 août 2022. Plusieurs rendez-vous solennels, culturels, musicaux, sportifs et culinaires sont au programme de cette édition.

L’arrivée du Trophée Teink dans le port de Saint Jean de Luz Ciboure le samedi après midi est à ne pas manquer.

Comme en 2019, la grande messe des Fêtes de la mer se tiendra sur le port de Saint-Jean-de-Luz le dimanche matin. Il s’agit de rappeler la bénédiction qui était effectuée par les prêtres avant les départs en mer des bateaux de pêche.

S’en suivra une commémoration en mer, dans la baie, en hommage aux marins disparus en mer.

Programmation complète à venir…

Saint-Jean-de-Luz

