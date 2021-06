FÊTE DE LA LAVANDE AU MAS DE VILLETELLE Gignac, 12 juin 2021-12 juin 2021, Gignac.

FÊTE DE LA LAVANDE AU MAS DE VILLETELLE 2021-06-12 – 2021-06-30

Gignac Hérault Gignac

La cinquième édition de la Fête de la Lavande de Gignac aura lieu au Mas de Villetelle, entre Gignac et Saint-Bauzille-de-la-Sylve du samedi 12 au dimanche 20 juin 2021, avec deux nocturnes le samedi soir pour pouvoir admirer le coucher de soleil sur les champs de lavande en fleurs.

Au programme de la cinquième édition

• Journées portes ouvertes tous les jours entre 10h et 18h avec visite des champs de lavandin et de lavande maillette, immortelle d’Italie, sariette romarin, etc.

• Vente à la boutique d’huiles essentielles, eaux florales, sprays d’ambiance, savons, tisanes, coussins de graines et baumes à lèvres de notre production certifiée bio.

• Buvette : gateaux et desserts à la lavande, thés aux plantes aromatiques, rafraichissements.

• Le week-end : assiettes-repas pour déjeuner (sur réservation au 06 85 70 53 45).

• Les samedi 12 et 19 juin : nocturne avec dîner dans les champs de lavande au soleil couchant (sur réservation).

Les particularités de cette année, pour respecter les mesures anti-Covid :

• Mesures barrière, fourniture de gel, désinfection des surfaces, etc.

• Parking limité à douze voitures.

• Pas plus de trente personnes à la fois dans les champs, et deux dans la boutique.

• Restauration et buvette uniquement en terrasse, par tables de six maximum.

Pour accéder au Mas de Villetelle

Par l’autoroute A750 Montpellier-Millau : prendre la sortie 60, puis le Chemin de Pélican à l’entrée de Gignac. Suivre ensuite les panneaux ou les indications de votre GPS (rentrer : “Mas de Villetelle, 34150 Gignac”).

Contact

Terri Andon et Bernard Favre

06 85 70 53 45 – 06 87 28 38 17

