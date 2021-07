Fête de la Halle Le Comptoir, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Fontenay-sous-Bois.

Fête de la Halle Roublot « Côté Comptoir » Entrée libre Retrouvez l’ensemble de la programmation [sur notre site](https://www.musiquesaucomptoir.fr/) ou sur le [site du Théâtre Roublot](https://www.theatre-halle-roublot.fr/) **Samedi 25 septembre 2021** **_Sous la Halle Roublot :_** 12h -12h45 17h45 -18h30 Duo Peter Corser & Sandra Abouav Création musique et danse Peter CORSER (composition-saxophone) Sandra ABOUAV (chorégraphie-danse) Avec ses textures répétitives qui nous emmènent vers la transe, Peter Corser nous offre une matière organique qui nous rappelle parfois les compositeurs minimalistes du vingtième siècle, parfois la musique électronique, parfois le jazz. Son talent et sa passion pour la danse contemporaine l’ont conduit à jouer et à écrire pour Philippe Decouflé ou Jean-Claude Gallota et à sculpter des duos inoubliables avec des danseuses, que ce soit avec Kaori Ito ou, pour cette fête, avec Sandra Abouav, qui puise son inspiration dans les événements du monde qui chavirent. De l’intime au collectif, du rituel à la transe, se dessine une aérienne promesse de partage ! **_Dans les rues alentour :_** 15h30 -16h30 Marionnettes géantes + Fanfare d’occasion (Déambulation) Musique et marionnettes géantes en déambulation / 60min De surprenants voyageurs envahissent les rues du quartier des Rigollots. On verra ce petit groupe de géants partir à la rencontre des habitants, demander leur chemin ou prendre des photos sur le rythme endiablé de la Fanfare d’occasion. En un libre vagabondage orchestré, ces quatre musiciennes sans foi ni loi, rafraichissent l’espace et libèrent les esprits. Ultra mobiles, improvisatrices attentives et mutines, elles picoreront les marionnettes géantes pour notre plus grand plaisir ! _**Sous la Halle et au Comptoir :**_ A partir de 19h30 Banquet participatif & Bal des Musiques à ouïr Table ouverte et bal populaire De longue date nous avions l’envie de jouer un bal… Ensemble, en couple, en groupe, la danse est une merveille du partage et des rencontres. Quatre musiciens vont jouer des musiques du monde tels un pasos doble, une valse, un rock, une tarentelle, un cercle circassien… autant de prétexte à danser !!! Chacun, jeunes et anciens, se laissera emporter par les rythmes, foulera la piste de danses… entraîné, le temps d’un bal, dans un univers virevoltant. Chacun et chacune amènera des victuailles pour couvrir notre belle table ouverte sous la halle, dès 19h30 ! **Dimanche 26 septembre 2021** _**Au Comptoir et sous la Halle :**_ 11h30 -15h00 Brunch – Jazz manouche David GASTINE (voix, guitare) Sébastien GASTINE (contrebasse) Samy DAUSSAT (guitare) « The Famous Brunch Manouche”, la botte secrète du Comptoir, seul ou en famille, avec des musiciens qui, des scènes parisiennes aux petits rades perdus, enchantent les dimanches gais ou difficiles. On s’y régale de petites assiettes originales, des produits de circuits ultra courts ! _**Sous la Halle :**_ 18h00 à 19h00 Marionnettes géantes + Fanfare d’occasion Concert et danse de marionnettes géantes / 60min Nous retrouvons la Fanfare d’occasion qui nous fera découvrir l’univers de la “Femme Pavillon” au son joyeusement franc et poétiquement punk. Les marionnettes géantes lumineuses Les Allebrilles ne pourront s’empêcher de se déhancher au son des cuivres. Ces créatures, chimères de papier particulièrement oniriques et colorées, puisent leur inspiration dans les Alebrijes mexicains et leur imaginaire issu des cultures populaires.

