Fête de la famille au centre de loisir Aire-sur-l’Adour, 4 décembre 2021, Aire-sur-l'Adour. Fête de la famille au centre de loisir Rue de la Plaine Centre de loisir Aire-sur-l’Adour

2021-12-04 09:00:00 – 2021-12-04 18:00:00 Rue de la Plaine Centre de loisir

L'ASSOCIATION ALALE ORGANISE sa fête de la famille, le 10 décembre de 9h à I6h

Au programme :

Escape Came Harry Potter

Atelier aéroclub/simulateur de vol

Initiation skateboard

Jeux gonflable + faucheuse

Bubble foot

Pêche au canard et goodies

Atelier cirque parents/enfants

« Café Grands Parents’

Spectacle tous publics +33 5 58 71 61 63 L’ASSOCIATION ALALE ORGANISE sa fête de la famille, le 10 décembre de 9h à I6h

Rue de la Plaine Centre de loisir Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2021-11-23 par OT Aire sur l’Adour

