Fête de la Coquille Saint-Jacques et du bulot sur le site de la Marina Saint-Vaast-la-Hougue, 27 novembre 2021, Saint-Vaast-la-Hougue. Fête de la Coquille Saint-Jacques et du bulot sur le site de la Marina 2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 17:00:00 17:00:00

Saint-Vaast-la-Hougue Manche Saint-Vaast-la-Hougue Vente de coquilles St-Jacques et de bulot par les pêcheurs, exposition de bateaux, visite du chantier Bernard, présence des associations SNSM et Orchis, chants de marins avec la chorale Amarrage, balade en mer par les plaisanciers (les 2 après-midi), danses avec les dansous de Ketil, restauration, rôtisserie, buvette. Vente de coquilles St-Jacques et de bulot par les pêcheurs, exposition de bateaux, visite du chantier Bernard, présence des associations SNSM et Orchis, chants de marins avec la chorale Amarrage, balade en mer par les plaisanciers (les 2… +33 6 33 54 02 68 Vente de coquilles St-Jacques et de bulot par les pêcheurs, exposition de bateaux, visite du chantier Bernard, présence des associations SNSM et Orchis, chants de marins avec la chorale Amarrage, balade en mer par les plaisanciers (les 2 après-midi), danses avec les dansous de Ketil, restauration, rôtisserie, buvette. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

