Abbaye de Bonnefont, le dimanche 26 septembre à 09:30

o Toute la journée :  Marché des producteurs et artisans locaux  Visites guidées abbaye et jardin médiéval (se renseigner pour les horaires)  Mini-ferme et balades à dos d’ânes  Animation enfants o « Découverte et fabrication de glaces » 10h à 12h 5€, sur réservation Après plusieurs formations de fabrication de glaces aux Pays-Bas et en Italie, c’est dans le Comminges que Kim a ouvert son atelier. Sa créativité sans limite lui permet de jouer avec les produits pour proposer des glaces artisanales aux parfums exquis. Kim vous propose de partager son savoir et ensemble vous confectionnerez une glace aux couleurs de saison. o « A fleur de mots » Lectures théâtralisées en pleine nature (Cie BB&BB) 11h et 15h Gratuit, sur réservation Foodtruck et Bar à Jus en journées continues

Entrée libre

Clôture de saison

Abbaye de Bonnefont Chemin Bonnefont 31360 Proupiary Proupiary Haute-Garonne



