Fête à Anzy-le-Duc Anzy-le-Duc, 1 août 2021-1 août 2021, Anzy-le-Duc.

Fête à Anzy-le-Duc 2021-08-01 06:00:00 – 2021-08-01

Anzy-le-Duc Saône-et-Loire

7 7 EUR Dès 6h du matin, brocante dans le village fermé à la circulation. Marché des producteurs et des artisans d’art. A partir de 10h, il y aura des structures gonflables pour les enfants et vers 15h il y aura un mur d’escalade géré par Brionnais Découvertes. A 16h30 et 21h30 il y aura les spectacles.

A 19h30 un repas sera servi.

Réservation obligatoire auprès des membres du comité des fêtes.

sbouteille.sb@gmail.com http://www.comitedesfetes-anzyleduc.e-monsite.com/

Dès 6h du matin, brocante dans le village fermé à la circulation. Marché des producteurs et des artisans d’art. A partir de 10h, il y aura des structures gonflables pour les enfants et vers 15h il y aura un mur d’escalade géré par Brionnais Découvertes. A 16h30 et 21h30 il y aura les spectacles.

A 19h30 un repas sera servi.

Réservation obligatoire auprès des membres du comité des fêtes.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par