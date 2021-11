Festivités de la 161ème Vente des Vins des Hospices de Beaune Beaune, 19 novembre 2021, Beaune.

Festivités de la 161ème Vente des Vins des Hospices de Beaune Beaune

2021-11-19 – 2021-11-21

Beaune Côte-d’Or

La plus célèbre vente de charité vinicole du monde, la Vente des Vins des Hospices de Beaune se déroule chaque année le 3ème dimanche de novembre.

La vente 2021 sera présidée par :

Jeanne Balibar, actrice, qui soutiendra la Fédération Nationale Solidarité Femmes.

Pio Marmaï, acteur, qui représentera l’Institut Curie.

Professionnels, connaisseurs et simples amateurs de vins se donnent rendez-vous pour 3 jours de festivités, dans la pure tradition bourguignonne.

A cette occasion, de nombreuses maisons de négoce et des domaines ouvrent leurs caves.

Au programme : dégustations de prestige, vieux millésimes, grands crus et bien sûr visites de caves.

Retrouvez la billetterie en ligne pour les offres de dégustation :

https://www.beaune-tourisme.fr/reserver/vente-des-vins-beaune

Plusieurs groupes musicaux et folkloriques animeront les rues du centre-ville tout au long du week-end.

Sans oublier le rendez-vous incontournable des sportifs : le semi-marathon dans le vignoble autour de Beaune, le samedi après-midi.

Un rendez-vous unique donné par la Bourgogne aux amoureux du vin !

+33 3 80 26 21 30 https://www.beaune-tourisme.fr/reserver/vente-des-vins-beaune

Beaune

