FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE AUX BOIS D’ANJOU Les Bois d’Anjou, 11 décembre 2021, Les Bois d'Anjou. FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE AUX BOIS D’ANJOU 2021-12-11 16:00:00 – 2021-12-11 St Georges du Bois Salle des fêtes

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou – Spectacle et animations en extérieur à partir de 16h

– Feu d’artifice à 18h30

accueil.fontaine@boisdanjou.fr +33 2 41 54 73 95

