Étang de Pontigoù – Lenn Pontigoù, le samedi 7 août à 15:00 10 € l’entrée

Concerts avec Startijenn, Owen’s Friends, Vince Lahay, Kevin Le Bars et Les Agités du Bouzin. Étang de Pontigoù – Lenn Pontigoù Pontigou, 56360 Langonnet Langonnet Morbihan

2021-08-07T15:00:00 2021-08-07T23:59:00

Étang de Pontigoù - Lenn Pontigoù Adresse Pontigou, 56360 Langonnet Ville Langonnet