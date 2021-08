Festival Vocal le Fruit des Voix / STAGE DE CHANTS, PERCUSSIONS et POLYPHONIES DE LA MEDITERRANÉE Lons-le-Saunier, 27 octobre 2021, Lons-le-Saunier.

Festival Vocal le Fruit des Voix / STAGE DE CHANTS,

PERCUSSIONS et POLYPHONIES DE LA MEDITERRANÉE 2021-10-27 – 2021-10-30 l’Ellipse / Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères

Lons-le-Saunier Jura Lons-le-Saunier

EUR 80 Du mercredi 27 octobre 9h30 au samedi 30 octobre 12h30.

Lons le Saunier – Espace Mouillères

Horaires : 9h30 – 12h30 / 14h15 – 17h15

Chanteur, percussionniste, multi-instrumentiste, passeur de musique, Greg Duveau, ex chanteur du groupe Chants sacrés gitans en Provence, est un amoureux des chants traditionnels du monde et des rythmes, percussions et polyphonies du monde ibérique et balkanique, de l’Italie et du Maghreb…

Au programme : un apprentissage par la pratique et le plaisir de jouer et chanter ensemble des chants monophoniques et polyphoniques en parallèle avec des rythmes traditionnels et néo traditionnels sur différentes percussions.

Novice ou confirmé, ce stage vous plaira ! Inscription possible dès 15 ans.

Tous les niveaux s’y retrouveront

Samedi 30 octobre – 11h30 : prestation de fin de stage auquel chaque inscrit s’engage à participer, suivi d’un buffet offert par les adhérents de Musik Ap’Passionato.

admapcom@orange.fr +33 3 84 24 86 89 https://www.lefruitdesvoix.com/

