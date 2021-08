Festival Vocal le Fruit des Voix / Pierre Perret Lons-le-Saunier, 24 octobre 2021, Lons-le-Saunier.

Festival Vocal le Fruit des Voix / Pierre Perret 2021-10-24 16:30:00 – 2021-10-24 19:00:00 Rue du 19 Mars 1962 Juraparc

Lons-le-Saunier Jura

Travailleur infatigable sous des airs nonchalants, tel est Pierre Perret, suscitant le rire, exaltant les sentiments justes, fustigeant les intolérances, avançant, témoin de son temps, sur une voie claire et sans compromissions. Chanteur et avant tout poète, gourmand des mots et des nourritures, bon vivant, il dresse, dans la plaisanterie ou le sérieux, une écriture mordante, des tableaux de mœurs parfois burlesques et toujours minutieux qui révèlent avec pertinence les lacunes d’une société plus que jamais agitée d’inquiétantes convulsions.

« Mes musicos ont voulu qu’on ressorte des chansons que je n’ai pas chantées depuis des lunes ! On va mettre le pacson…, si on n’en profite pas tant qu’on est jeune ! … »

admapcom@orange.fr

Travailleur infatigable sous des airs nonchalants, tel est Pierre Perret, suscitant le rire, exaltant les sentiments justes, fustigeant les intolérances, avançant, témoin de son temps, sur une voie claire et sans compromissions. Chanteur et avant tout poète, gourmand des mots et des nourritures, bon vivant, il dresse, dans la plaisanterie ou le sérieux, une écriture mordante, des tableaux de mœurs parfois burlesques et toujours minutieux qui révèlent avec pertinence les lacunes d’une société plus que jamais agitée d’inquiétantes convulsions.

« Mes musicos ont voulu qu’on ressorte des chansons que je n’ai pas chantées depuis des lunes ! On va mettre le pacson…, si on n’en profite pas tant qu’on est jeune ! … »

dernière mise à jour : 2021-08-12 par