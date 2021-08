Festival Vocal le Fruit des Voix / Mister Mat Solo en concert Lons-le-Saunier, 23 octobre 2021, Lons-le-Saunier.

Festival Vocal le Fruit des Voix / Mister Mat Solo en concert 2021-10-23 20:30:00 – 2021-10-23 23:30:00 l’Ellipse – Espace Mouillères 1 Rue des Mouillères

Lons-le-Saunier Jura

Chanteur charismatique du groupe Mountain Men, Mister Mat se livre dorénavant, en solo, avec sa guitare et sa voix envoûtante. Après « Désespérément optimiste », il se raconte dans « Du Bonheur en retard» : nouvel album en français, intime, un peu brut, incarné. Sa simplicité n’a d’égale que la puissance de son interprétation, il reste avant tout un gars qui fait des chansons pour les gens. Ce concert solo réunira des chansons de ses deux albums, ainsi que des reprises, en français et en anglais.

Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, il poursuit sa route, prenant l’époque à contre-pied, en lui autorisant un pas de côté vers les valeurs saines et rassurantes de la simplicité et de la tendresse.

admapcom@orange.fr +33 3 84 24 86 89

Chanteur charismatique du groupe Mountain Men, Mister Mat se livre dorénavant, en solo, avec sa guitare et sa voix envoûtante. Après « Désespérément optimiste », il se raconte dans « Du Bonheur en retard» : nouvel album en français, intime, un peu brut, incarné. Sa simplicité n’a d’égale que la puissance de son interprétation, il reste avant tout un gars qui fait des chansons pour les gens. Ce concert solo réunira des chansons de ses deux albums, ainsi que des reprises, en français et en anglais.

Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, il poursuit sa route, prenant l’époque à contre-pied, en lui autorisant un pas de côté vers les valeurs saines et rassurantes de la simplicité et de la tendresse.

dernière mise à jour : 2021-08-12 par