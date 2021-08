Festival Vocal le Fruit des Voix / Joulik Macornay, 22 octobre 2021, Macornay.

Festival Vocal le Fruit des Voix / Joulik 2021-10-22 20:30:00 – 2021-10-22 23:30:00 Salle des fêtes 45 Rue du Revermont

Macornay Jura Macornay

JOULIK

Ce trio voyageur offre une escapade aérienne, gonflant ses voiles de vents chauds qui caressent les rives méditerranéennes et brésiliennes, les contrées Balkaniques et les plaines d’Afrique : une échappée belle de onze titres exaltants comme autant de pistes d’envol…

Avec ses mélodies vagabondes, ses entrelacs de voix inspirées et ses langues virevoltantes, Joulik rend le lointain à portée de main : un moment de partage, qui nous installe tout aussi bien dans la magie de l’écoute, que dans une irrépressible envie de danser.

