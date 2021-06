Pellevoisin Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Indre, Pellevoisin Festival Saint-Jean des familles Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin Catégories d’évènement: Indre

Pellevoisin

Festival Saint-Jean des familles Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Pellevoisin. Festival Saint-Jean des familles

du samedi 31 juillet 2021 au mercredi 4 août 2021 à Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde

Vivre sa foi et la partager avec d’autres familles, et avec les frères et les sœurs de la Famille Saint-Jean. Vivre des temps d’enseignement, de prière, de louange, des activités par âges, des veillées familiales pour nous aider à grandir dans notre vie quotidienne.

Voir le site du festival Saint-Jean des familles : http://www.festival-familles.com

Vivre au cœur de l’été 5 jours formidables pour se ressourcer en famille Pellevoisin – Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Pellevoisin Les Boudureries Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T22:00:00;2021-08-01T08:00:00 2021-08-01T22:00:00;2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T22:00:00;2021-08-03T08:00:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-04T08:00:00 2021-08-04T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Pellevoisin Étiquettes évènement : Autres Lieu Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Adresse Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3 rue Notre Dame, 36180 Pellevoisin Ville Pellevoisin lieuville Pellevoisin - Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde Pellevoisin