Festival Rosa Musica : « D’un romantisme à l’autre » Saint-Paul-Trois-Châteaux, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Festival Rosa Musica : « D’un romantisme à l’autre » 2021-07-26 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-26 22:30:00 22:30:00

Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

EUR

Le festival entre musique et terroir « Rosa Musica » organise en partenariat avec les Compagnons des Côtes du Rhône et de différents producteurs du Tricastin une soirée musicale et conviviale autour de la musique romantique.

contact@rosamusica.fr +33 6 79 44 15 76 https://www.girardproduction.fr/rosa-musica/

Le festival entre musique et terroir « Rosa Musica » organise en partenariat avec les Compagnons des Côtes du Rhône et de différents producteurs du Tricastin une soirée musicale et conviviale autour de la musique romantique.