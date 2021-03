Toulouse Prairie des Filtres Toulouse Festival Rio Loco Afrika 2021 Prairie des Filtres Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

**LE FESTIVAL RIO LOCO AURA BIEN LIEU DU 13 AU 20 JUIN !**

———————————————————- Chers.ères ami.e.s du festival Rio Loco, Suite aux dernières annonces de la ministre de la Culture sur la tenue des festivals en 2021, nous sommes ravi.e.s de vous confirmer que Rio Loco Afrika se tiendra cette année du 13 au 20 juin à la Prairie des Filtres ! A vos agendas : cette grande célébration des cultures et musiques d’Afrique, labellisée “[Saison Africa2020](https://www.saisonafrica2020.com/fr)” par l’Institut Français, fera vibrer Toulouse pendant 8 jours, entre concerts, spectacles jeune public, scène soundsystem et conférences ! Découvrez dès aujourd’hui l’affiche du festival, réalisée par l’artiste [JP Mika](http://www.magnin-a.com/fr/artistes/presentation/67/jp-mika) de République démocratique du Congo et intitulée « Magnifique ». A travers cette œuvre pleine d’entrain, le dessinateur a souhaité rendre un hommage festif au mouvement des Sapeurs et plus largement à son continent de cœur. Pour lancer le décompte jusqu’au festival, nous sommes ravi.e.s de vous dévoiler également 5 premiers noms de la programmation, que l’on vous présentera prochainement sur nos réseaux : [Fatoumata Diawara](https://fatoumatadiawara.com/), [BLICK BASSY](https://blickbassy.com/), [Les Amazones d’Afrique](https://lesamazonesdafrique.com/), [RAY LEMA](http://raylema.com/), [James BKS](https://www.facebook.com/JamesBKS1). Pour que nous puissions tous.tes.s nous retrouver en cette 26ème édition, Rio Loco se réinvente et s’adapte dans le respect du protocole sanitaire : La Prairie des Filtres réduira sa jauge, les concerts se tiendront en format assis, les gestes barrière (port du masque et distanciation sociale) devront être respectés, et une gestion des flux du public sera organisée. De même, la programmation a été exceptionnellement pensée sur huit jours pour permettre au plus grand nombre de participer à cette édition Afrika. Malgré les contraintes sanitaires, nos équipes se mobilisent avec énergie pour vous faire vivre la meilleure expérience de festival possible. On compte sur vous pour être au rendez-vous ! ? De nouvelles annonces à venir très bientôt ! Restez connecté-e-s et prenez soin de vous. ? #RioLocoAfrika2021 #SaisonAfrica2020 #RioLoco2021 #toulouse #festivals2021 #JPMika Le Festival Rio Loco Afrika du 13 au 20 juin 2021 ! Prairie des Filtres Prairie des filtres Toulouse Toulouse Rive Gauche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-13T17:30:00 2021-06-13T22:00:00;2021-06-14T17:30:00 2021-06-14T22:00:00;2021-06-15T17:30:00 2021-06-15T22:00:00;2021-06-16T17:30:00 2021-06-16T22:00:00;2021-06-17T17:30:00 2021-06-17T22:00:00;2021-06-18T17:30:00 2021-06-18T22:00:00;2021-06-19T17:30:00 2021-06-19T22:00:00;2021-06-20T17:30:00 2021-06-20T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Toulouse Autres Lieu Prairie des Filtres Adresse Prairie des filtres Ville Toulouse