À l'occasion du festival de théâtre « Rêve en Vézère », parrainé par Guy-Pierre Couleau, le château de Commarque accueil les compagnons d'Ulysse pour le spectacle « Promenons-nous dans les fables »! L'occasion de voyager au cœur des Fables de la Fontaine grâce à un parcours théâtrale qui suscitera surprise et émerveillement. Spectacle tout public à partir de 4 ans.

