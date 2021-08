Festival Radaboom Moux-en-Morvan, 14 août 2021, Moux-en-Morvan.

Festival Radaboom 2021-08-14 15:00:00 – 2021-08-14

Moux-en-Morvan Nièvre Moux-en-Morvan

Les associations Rad A Boom et Mv Cirq s’associent pour créer le “Rad A Boom Festival, 1ère édition”. Un événement pour toute la famille, ou les arts sont au service d’une ambiance chaleureuse et festive! Animations et spectacles, ambiance musicale, ateliers et initiations. Les spectacles proposés durant le festival sont tout public! Buvette et restauration sur place en continu. Entrée prix libre de 15h à minuit. Programme complet sur www.mvcirq.fr

http://www.mvcirq.fr/

Les associations Rad A Boom et Mv Cirq s’associent pour créer le “Rad A Boom Festival, 1ère édition”. Un événement pour toute la famille, ou les arts sont au service d’une ambiance chaleureuse et festive! Animations et spectacles, ambiance musicale, ateliers et initiations. Les spectacles proposés durant le festival sont tout public! Buvette et restauration sur place en continu. Entrée prix libre de 15h à minuit. Programme complet sur www.mvcirq.fr

dernière mise à jour : 2021-07-30 par