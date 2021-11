Nantes Atelier (L') Loire-Atlantique, Nantes Festival PRISME#4 Atelier (L’) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 3 € / 3,5 € / 5 € ou prix libre suivant les dates Tous publics PRISME – Argentique du futur – revient pour sa quatrième édition en décembre 2021 ! Rendez-vous incontournable de l’association Mire, le festival met à l’honneur un cinéma argentique contemporain inventif et engagé, dans un jeu d’interférences avec d’autres disciplines artistiques : arts sonores, plastiques, performatifs, photographiques. PRISME #4 aura lieu du 1er au 23 décembre 2021 dans 6 lieux : Le Cinématographe , L’Atelier, Les Ateliers de Bitche, La Cartouche, Le Cinéma Jacques Tati (Saint-Nazaire), Le Concorde (La Roche-sur-Yon) et plus encore ! Atelier (L’) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 40 41 65 50 0240897807 https://www.mire-exp.org/

