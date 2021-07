Festival Place aux Mômes – Spectacle Classe verte Guilvinec, 3 août 2021, Guilvinec.

Festival Place aux Mômes – Spectacle Classe verte 2021-08-03 17:30:00 – 2021-08-03 Rue Méjou Bihan Centre de loisirs et de la culture

Guilvinec Finistère

Spectacle gratuit pour les enfants et les familles dans les stations Sensation Bretagne. Rendez-vous tous les mardis en août au Guilvinec.

En intérieur. Jauge de 49 adultes

Ce mardi, à partir de 5 ans : théâtre et chanson jeune public, de la compagnie L’Ecole des petits Robert.

Comme chaque année, l’école des petits Robert part en classe verte et malgré la bonne volonté de Sylvain, Mr Lemoine ne peut cacher une légère inquiétude. L’année prochaine il ne sera plus là et visiblement Sylvain n’est pas prêt pour reprendre la relève….

Le départ est pour demain, nos deux instituteurs ont 50 minutes pour préparer les enfants au bivouac en forêt.

Initiation au montage de la tente, présentation des enjeux pédagogiques, sensibilisation à la nature et esprit d’équipe seront abordés tout au long de cette séance. Un programme complet mais plein d’imprévus.

Les parents ont bien-sûr été conviés à participer à ce moment afin de se rendre compte des compétences des professeurs et de laisser partir leurs enfants en toute confiance.

+33 2 98 82 83 56 http://www.robertetmoi.fr/

Spectacle gratuit pour les enfants et les familles dans les stations Sensation Bretagne. Rendez-vous tous les mardis en août au Guilvinec.

En intérieur. Jauge de 49 adultes

Ce mardi, à partir de 5 ans : théâtre et chanson jeune public, de la compagnie L’Ecole des petits Robert.

Comme chaque année, l’école des petits Robert part en classe verte et malgré la bonne volonté de Sylvain, Mr Lemoine ne peut cacher une légère inquiétude. L’année prochaine il ne sera plus là et visiblement Sylvain n’est pas prêt pour reprendre la relève….

Le départ est pour demain, nos deux instituteurs ont 50 minutes pour préparer les enfants au bivouac en forêt.

Initiation au montage de la tente, présentation des enjeux pédagogiques, sensibilisation à la nature et esprit d’équipe seront abordés tout au long de cette séance. Un programme complet mais plein d’imprévus.

Les parents ont bien-sûr été conviés à participer à ce moment afin de se rendre compte des compétences des professeurs et de laisser partir leurs enfants en toute confiance.

dernière mise à jour : 2021-07-27 par