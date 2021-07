Festival Peplum : Soirée Chef d’œuvre Théâtre antique d’Arles, 21 août 2021, Arles.

Théâtre antique d’Arles, le samedi 21 août à 18:30

**18H30 APÉRO-RENCONTRE** _Moïse au Sinaï, l’invention d’un mythe_ Par Anne Pellegrini, co-fondatrice de De Natura Rerum. **19H30 CINÉ-CLUB** _Le jeu de loi._ Par Frédéric-Albert Lévy, journaliste du cinéma. **20H45 SOIRÉE CHEF D’ŒUVRE** **> Prélude** : **« Les dix commandements du Peplum »** Au sommet du mont Hollywood, Julien Masdoua s’est vudélivrer par le dieu des scénaristes les tablettes de laloi d’écriture et de réalisation d’un film péplum.Et c’est avec émotion qu’il vous dévoile ce soir « les dix commandements du péplum » ! En mode stand-up, c’est avec un humour décaléque seront passés en revue tous les clichésd’un genre cinématographique pour lequelon peut avoir beaucoup de tendresseet d’admiration.Par le comédien Julien Masdoua **> Projection** : **Les dix Commandements (1956)** VOST De Cecil B. DeMille. Avec Charlton Heston. Durée 3h40 Sauvé par la fille du Pharaon, Moïse grandit comme un prince à la cour d’Egypte, acqué-rant la gloire des armes et la renommée d’un habile bâtisseur. Ramsès, fils du Pha-raon, avec lequel Moïse a grandi, voit en lui un concurrent à la couronne.Lorsque Moïse découvre son appartenance au peuple juif, il rejoint les siens en escla-vage . Mais à la suite d’un malheureux inci-dent, il est condamné à l’exil dans le désert.Un jour, la voix du Seigneur lui révèle qu’il est le libérateur promis à Israël. Il part trou-ver Ramsès qui a hérité du trône et réclame la liberté de ses frères.Film le plus cher jamais produit au mo-ment de sa sortie, Les Dix commande-ments a nécéssité la présence de plus de 10 000 figurants. Il est nommé pour sept oscars mais remportera seulement celui des meilleurs effets visuels. En 2008, le film est classé par l’American Film Institute comme le dixième meilleur film dans le genre épique **Billetterie** En ligne, sur le site internet du festival : [www.festival-peplum.fr](http://www.festival-peplum.fr) En journée au point info du festival, place de la République À partir de 20h à l’entrée du Théâtre antique **Dispositif sanitaire pour vous accueillir en toute sécurité** L’équipe du festival adapte son dispositif sanitaire aux mesures en vigueur afin de garantir la sécurité de tous. Retrouvez-les en détail sur le site internet du festival. Il est conseillé d’utiliser la billetterie en ligne pour réduire la file d’attente et les contacts le soir venu à l’entrée du théâtre. **L’association et le festival** Le Festival du Film Peplum a été créé en 1987 dans le but d’organiser un évènement autour du Cinéma axé sur le thème de l’Antiquité. Depuis quatre ans, l’équipe « Peplum nouvelle génération » apporte modernité et souffle nouveau à une association trentenaire. La manifestation est aussi un temps fort du Festival « Arelate, journées romaines d’Arles » que l’association Peplum a contribué à créer.

Tarif plein : 7 € ; Tarif réduit : 5 € ; Pass 3 soirées : 15 € : Pass 6 soirées : 25 €

Voyage et émotions seront au rendez-vous de cette XXXIVème édition du festival, avec un programme éclectique de films péplum projetés en plein air sur écran géant, au coeur du Théâtre antique d’Arles.

Théâtre antique d’Arles Arles Arles Mas d’Auphan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T18:30:00 2021-08-21T23:59:00