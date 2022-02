Festival Pause Guitare Sud de France 2022 Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Festival Pause Guitare Sud de France 2022 Albi, 5 juillet 2022, Albi.

2022-07-05 – 2022-07-10

Albi Tarn En 2022, nous revenons encore plus fort avec le retour du grand format de Pause Guitare ! Place à 5 jours de grande scène de Pratgraussals avec 4 à 6 artistes par soir , à une jauge à 17 000 personnes contact@arpegesettremolos.net +33 5 63 60 55 90 http://www.arpegesettremolos.net/ Rue Lamothe Base de loisirs de Pratgraussals Albi

