Festival Pau Validé : Quality Street Pau, 22 septembre 2021, Pau.

Festival Pau Validé : Quality Street 2021-09-22 20:30:00 – 2021-09-22 Théâtre Saragosse 17 Av. de Saragosse

Pau Pyrénées-Atlantiques

La scène Espaces Pluriels s’associe avec la MJC Les Fleurs et présente une conférence dansée vive et décontractée sur l’histoire du mouvement hip-hop. Le mouvement hip-hop est rentré par la petite porte dans le champ culturel français, il y a près de trente ans. D’abord considéré comme une mode éphémère, cette forme d’expression perdure et s’inscrit fortement dans les esprits comme dans l’espace médiatique international.

