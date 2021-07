Entraygues-sur-Truyère Cinéma pour tous Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Festival Orgue et Cinéma : conférence “Orgue et Cinéma” par Frédéric Muñoz Cinéma pour tous Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Cinéma pour tous, le dimanche 19 septembre à 14:30

Titulaire de l’Orgue historique de l’Abbaye de Saint Guilhem le Désert (Hérault), professeur à l’Associa?on « Connaissance et Pratique de l’Orgue». Il est également producteur d’émissions de radio, directeur de publication de la revue « Le Tuyau », collaborateur du site «Res musica». L’usage de l’orgue, instrument imposant, mystérieux et suggestif, reste très diversifié, depuis la sonorisation des films muets, sa place comme acteur au sein même de scénarios, jusqu’aux multiples retours que lui offre le cinéma dans la connaissance même de sa structure et des artistes qui s’y rattachent.

Participation libre

Conférence "Orgue et Cinéma" par Frédéric Muñoz, organiste et critique musical. Cinéma pour tous Rue du Château 12140 Entraygues-sur-Truyère

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:30:00

